Pedro Sánchez y Pere Aragonès se reunirán "tan pronto como las agendas lo permitan". Así lo ha anunciado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras el encuentro que ha mantenido este miércoles con la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà.

Una reunión de algo más de dos horas que Bolaños ha valorado de forma positiva, asegurando que ha sido "cordial, sincera y constructiva". "Retomamos las relaciones políticas e institucionales entre ambos gobiernos que se habían visto afectadas por informes recientes", ha celebrado el ministro, en alusión al escándalo por el espionaje con Pegasus a líderes independentistas.

Bolaños, que ha indicado que Gobierno y Govern han empezado a trabajar en "un acuerdo que debe servir de marco general para el diálogo y la negociación" bilaterales, ha aludido en rueda de prensa a ese próximo encuentro entre ambos presidentes, para el que no ha puesto fecha.

"Hemos reiterado la voluntad de que se celebre una reunión entre el presidente del Gobierno y el president de la Generalitat", ha manifestado, avanzando que "tendrá lugar tan pronto como las agendas lo permitan". No obstante, ha advertido de que la agenda de Sánchez en los próximos días es "muy complicada". "Pero se celebrará esa reunión entre presidentes en cuanto sus agendas lo permitan", ha insistido.

Preguntado acerca de si ese encuentro entre presidentes se produciría antes de verano, Bolaños ha incidido en que "la intención es que esas reuniones se produzcan en cuanto sea posible, que no se demoren demasiado" pero ha indicado que no puede concretar una fecha ni tampoco un mes para ello.

Por su parte, Vilagrá sí ha indicado que esa reunión se producirá antes de las vacaciones de verano, aunque aún no hay fecha concreta ni lugar para la cita. En cualquier caso, la consellera ha aclarado que "en este momento no se descongela la mesa de negociación" porque "no existe una relación normalizada" entre ambos Ejecutivos. Según ha apuntado, el Govern "está trabajando" para que haya garantías que acaben derivando en la celebración de la mesa, que lleva sin reunirse desde septiembre.

Tensión tras Pegasus

Durante su comparecencia, Bolaños asimismo ha subrayado que "nunca más debe volver a Cataluña aquella tensión insoportable que se vivió en 2017". Lo ha hecho tras una reunión de Gobierno y Generalitat para tratar de reconducir la relación entre ambas administraciones tras las tensiones por el espionaje del CNI a políticos independentistas, incluido el propio Aragonès. Una operación que Sánchez ha defendido que el Ejecutivo desconocía.

La de este miércoles en Madrid ha sido la primera reunión entre ambos gobiernos tras el tenso encuentro que mantuvieron en Barcelona cuando estalló el escándalo Pegasus en abril.