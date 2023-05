Bruselas plantea una pena máxima de al menos cinco años para delitos de malversación en toda la Unión Europea, según la propuesta de directiva presentada este miércoles para tipificar los delitos de corrupción y armonizar las penas en el continente. Desde Moncloa, el Gobierno admite que tendrá que endurecer algunas de las penas por corrupción. "Es una buena noticia que se armonicen los delitos y a España le coge con los deberes hechos", ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El gobierno rebajó las penas cuando no había lucro personal y ahora tendrá que corregirlo, algo que ha generado críticas del PP. En un acto desde Cádiz, Feijóo ha indicado que el PP ya advirtió entonces del "error" que "suponía rebajar las penas por corrupción" con la modificación del delito de malversación. "Nos dijeron que eso era una propuesta de Europa", ha recordado, para añadir que ahora Bruselas plantea una nueva directiva "no solo para no bajar las penas sino para subir las penas por corrupción de los políticos de cualquier lugar de Europa". "Otra vez más, el sanchismo nos engaña", ha apostillado. Así, ha ofrecido a Sánchez llevar a cabo esa reforma penal y ha advertido de que si no lo hará cuando llegue al poder.

Fuentes del Gobierno a laSexta, defienden que lo que ha aprobado la Comisión Europea es una propuesta de directiva que tendrá que pasar por la tramitación habitual y que no es algo definitivo. Explican también que España llega con una posición aventajada en muchos casos, por ejemplo, el delito de enriquecimiento ilícito, que la mayoría de los países de la Unión no tienen.

En cuanto a la malversación, destacan que en la propuesta de directiva tiene cabida la reforma operada en 2022, en la que se distingue la malversación con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro.

"Ajustes normales", según el Gobierno, propios de la aprobación de una norma que lo que pretende es igualar las leyes de muchos países diferentes, y que van a llevar a la gran mayoría de los Estados miembro a tener que hacer cambios en sus legislaciones nacionales.