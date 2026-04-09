Salvador Illa y Óscar Puente abordan en una reunión en el Palau el estado de la red de Rodalíes en Cataluña

¿Qué ha pasado? El president y el ministro de Transportes han repasado el número de obras que se están realizando para mejorar el sistema y han hablado también del traspaso de l'R1, además de cómo hacer frente al impacto del cambio climático.

Salvador Illa y Óscar Puente se reunieron en el Palau de la Generalitat para discutir la situación de Rodalíes y las obras en curso para mejorar el sistema. El encuentro, descrito como cordial, también abordó el traspaso de l'R1 y las medidas contra el cambio climático en las vías. José Antonio Santano y Sílvia Paneque se unieron posteriormente a la reunión, que duró una hora y 40 minutos. La visita de Puente ocurre 78 días después del accidente en Gelida, resaltando el estado de la red. Puente criticó al PP por el "abandono" de Rodalíes, destacando la gestión socialista.

Salvador Illa y Óscar Puente se han reunido en el Palau de la Generalitat. Se han visto para abordar la situación de Rodalíes y también para repasar el número de obras que se están realizando para mejorar el sistema. Todo, en un encuentro cordial y de máxima colaboración entre el president de Cataluña y el ministro de Transportes, según cuentan fuentes conjuntas de ambas administraciones a laSexta.

En la cita, además de tratar el estado de la red ferroviaria, han hablado de los trabajos para culminar el traspaso de l'R1 y de las actuaciones necesarias para hacer frente al impacto del cambio climático en las vías.

A la reunión, que se ha alargado durante una hora y 40 minutos, se han incorporado más tarde tanto José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, como Sílvia Paneque, consellera de Territorio y portavoz del Govern.

La visita de Puente a Cataluña se produce 78 días después del accidente ferroviario en Gelida, Barcelona, en el que murió un maquinista en prácticas.

Después de que la red de Rodalíes estuviera en el foco a raíz de un hecho que puso en relieve el estado de la red catalana.

A una que durante los días 9, 10 y 11 de febrero se convocó una huelga de tres días desconvocada ya el 10 de febrero. Tras el parón de un día, operó con afectaciones en todas las líneas. Y es que Rodalíes ha sido uno de los puntos clave tanto a nivel social como político de lo que llevamos de 2026.

Puente, protagonista. Declarando en Congreso de los Diputados por la situación de la red y achacando al PP su "evidente abandono". "Esto no es una tetera, no se arregla en dos días y cuando no se arregla y no se invierte se arrastra durante años", expresó.

"Algunos pueden exigir responsabilidades y otros no", añadió Puente. "Los trenes que operan la Rodalíes de Cataluña siempre han sido licitados, adjudicados y puestos en servicio por gobiernos socialistas. Con Aznar y con Rajoy, cero patatero", expuso.

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