Este lunes ha salido a la luz la carta anónima que puso a la dirección del Partido Popular en alerta ante la supuesta comisión que cobró el hermano de Isabel Díaz Ayuso y que publica el diario 'El Mundo'. En un folio y medio se explica cómo el Gobierno de la Comunidad de Madrid le adjudica el contrato de millón y medio de euros a la empresa del amigo de Diaz Ayuso y cómo, "en cuanto ingresó los pagos de la CAM, el empresario transfirió 300.000 euros a la cuenta de Tomás Díaz Ayuso".

Es, curiosamente, la cifra que denunció Pablo Casado, no solo los 55.850 euros que desde el equipo de Ayuso, así como la propia presidenta, dijeron que se llevó por ese contrato. Otro elemento que aporta este anónimo es que el pago se habría realizado "en dos transferencias". Sin embargo la Ayuso, cuando saltó la noticia habló de un solo pago en el que no sabía que se incluía: "Sí sé que está esa comisión, pero no sé la cantidad".

Días más tarde ya no hablaban de 'comisión', sino de cobro por las "gestiones" realizadas por Tomás Díaz Ayuso para conseguir el material. No obstante, en la carta se asegura que la razón de las transferencias se aclaraba "con el concepto 'Intermediación Comunidad de Madrid'". Desde el Gobierno de Díaz Ayuso no se van a dar más explicaciones en torno a los contratos del hermano de la presidenta, tal y como ella misma pidió a todo su Gobierno este domingo.

"Les he pedido que no estemos hablando ahora porque no va a servir para informar. Todo lo contrario", subrayó la dirigente madrileña. Finalmente, en la última parte del documento se invita a la dirección del PP a obtener la documentación que, según el autor de texto, demostraría que Ayuso cometió "los delitos de prevaricación, malversación o tráfico de influencias".