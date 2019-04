Ruth Ortiz cree que el primer plan de Bretón fue matarla también a ella: "Nos hubiera quitado de en medio a los tres"

Ruth Ortiz cree que el primer plan de José Bretón fue matarla también a ella, pero que no lo hizo porque el fin de semana de los hechos, ella cambió de planes y no fue a Córdoba, según una entrevista con el Diario de Córdoba.

"Estoy segura de que cuando decidí separarme, si hubiera permanecido un poco más de tiempo con él, no estaría hablando ahora mismo. Nos hubiera quitado de en medio a los tres", asegura.

Cuando se cumplen cinco años del asesinato de los niños a manos de su padre, Ruth Ortiz asegura en la entrevista que el mejor homenaje que puede hacer a sus hijos es superar la tragedia. Ha aprovechado también para lanzar mensajes a José Bretón.

Ortiz reconoce que odia a José Bretón y no le importa decir que desea su muerte, ya que fue condenado por el asesinato de los niños. Los sedó y quemó en un horno crematorio que construyó en la finca de sus padres.

La sentencia es de 40 años de cárcel, pero sólo cumplirá un máximo de 25. Por ello, Ruth teme por su vida cuando su exmarido salga de la cárcel. "Los años que esté en la cárcel puede estar alimentando su venganza", asegura.

"Su madre, mientras viva, puede ir a verlo a la cárcel, pero yo a mis hijos no los puedo volver a ver, Eso no es justo", lamenta. Y pide prisión permanente para él, ya que asegura que no merece la oportunidad de ser reinsertado. Ella cree que Bretón sigue sin arrepentirse de asesinar a sus hijos.