Cambio de rumbo en Zarzuela ante la operación de cadera del rey

Es la primera vez en casi 40 años que se ve a más de 100 periodistas en Zarzuela acreditados para la primera rueda de prensa de la Casa Real. Según considera la periodista experta en casa real, Carmen Enríquez, "ha sido un ejercicio de transparencia informativa bastante importante. Es la primera vez que se celebra una rueda de prensa como tal en el palacio de la Zarzuela. Una rueda de prensa de verdad, con preguntas de los periodistas. Se han contestado todas las preguntas que se han planteado".



El jefe de la casa del rey, Rafael Spottorno, respondió incluso a la cuestión planteada acerca de la abdicación del monarca, "la abdicación es un acto personalísimo del rey y sí puedo afirmar que el rey no se ha planteado en ningún momento", expresó rotundo.



Llegado el caso, la fórmula de la abdicación expresa dudas. En palabras del periodista José Apezarena,"¿Ante quién abdica el rey?, ¿cómo lo hace?, ¿manda una carta?, en España estamos en una inseguridad jurídica en materia de monarquía".



También sobrevoló en el turno de preguntas la sombra de la inhabilitación del rey, que de momento se descarta. Rafael Spottorno afirma que "si el rey se inhabilitare para el ejercicio de sus funciones y las Cortes Generales reconocieran esa inhabilitación. El rey no está inhabilitado para el ejercicio de sus funciones, con lo cual tampoco ha lugar a plantearse en ningún momento la posible inhabilitación y la introducción, por lo tanto, de la fórmula de la regencia".



Así, el príncipe representará al rey pero no lo puede sustituir en funciones cotidianas como la presentación de credenciales de los embajadores, que tendrán que aplazarse mientras el rey esté de baja.