Rubalcaba: "Somos republicanos pero compatibles con la monarquía parlamentaria"

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha insistido en que los socialistas no ocultan su "preferencia" republicana, pero siguen sintiéndose compatibles con la monarquía parlamentaria, lo mismo que cuando firmaron el pacto constitucional hace casi cuatro décadas.

Durante su intervención con motivo del debate parlamentario del proyecto de ley orgánica de abdicación, Rubalcaba ha considerado que el relevo del rey no debería ser sólo "generacional", sino ser "un tiempo nuevo" al diálogo y la renovación institucional, lo que exige "un esfuerzo de todos, no sólo del nuevo Rey, en particular de los grupos de la Cámara".

Rubalcaba se ha amparado en la Constitución y ha subrayado que votar en contra sería un "dislate" tal como decirle a don Juan Carlos que debe seguir siendo Rey "aunque él no quiera".

Durante su intervención en el debate parlamentario, ha insistido en que esta ley viene obligada por el artículo 57,5 de la Constitución, que establece que la Cámara se limitará a aceptar formalmente una decisión que "es sólo del Rey".