Rubalcaba responde a Rajoy: “Hable y explique y no nos mande callar a los demás”

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le ataca porque está "necesitado de recuperar una cohesión interna que ha saltado por los aires por sus errores".

Rubalcaba ha pedido a Rajoy que en vez de mandarle callar, que no lo va a hacer, dé explicaciones sobre cómo se financió el PP durante años, su vinculación con la Gürtel o su relación con Bárcenas, respondiendo así a través de Facebook al jefe del Ejecutivo, quien le ha dicho: "o te callas, o reconoces el mérito de la gente".

CARTA DE RUBALCABA A RAJOY

Sr. Rajoy:

Ha adoptado usted la costumbre de atacarme siempre que se encuentra con el agua al cuello, siempre que la realidad le acosa. Ya lo hizo en el debate del pasado 1 de agosto, cuando los mensajes que usted dirigió al Sr. Bárcenas confirmaron que, en eso también, había mentido a los españoles. Fin de la cita. Hoy, necesitado de recuperar una cohesión interna que ha saltado por los aires por sus errores, los que cometió con su oposición irresponsable y extremista – ¿recuerda Sr. Rajoy su furibunda campaña contra Cataluña, o su ignominiosa frase sobre el respeto a los muertos de ETA del Debate del Estado de la Nación de 2005?- y los que ha seguido cometiendo en el gobierno, el último la ley del aborto; hoy ha optado de nuevo por dirigirse a mí, para mandarme callar.

Para empezar, voy a recordarle que, sí, que para para muchas personas lo peor está por llegar (eso es exactamente lo que he dicho unas cuantas veces): Para los pensionistas que van a perder poder adquisitivo durante años porque usted así lo ha querido; para los estudiantes que este curso han tenido que dejar de estudiar porque usted les ha quitado la beca; para los enfermos crónicos, a los que usted obliga a pagar las medicinas que reciben en los hospitales desde el 1 de enero pasado; para los trabajadores que tienen que emigrar, a los que usted quiere quitar la tarjeta sanitaria si están más de tres meses en el extranjero buscando empleo sin encontrarlo; para muchos trabajadores cuyo salario va a seguir bajando por la decisión unilateral de los empresarios, porque usted así lo ha querido; para las mujeres, a las que usted quiere cercenar su libertad para ser madres…¿Sigo, Sr. Rajoy? Para todas estas personas, y para muchas más, lo peor está por llegar por culpa de recientes decisiones suyas. Y, téngalo por seguro, ni yo, ni los socialistas, ni millones de españoles nos vamos a callar sólo porque usted nos lo mande.

No, no me voy a callar, y le exijo a usted que hable. Que explique cómo se financió su partido durante años, también desde que usted lo preside; que explique su vinculación con el Caso Gürtel, que es el caso PP; que aclare su relación con el Sr. Bárcenas, el que fuera su hombre de confianza y hoy está en prisión. Hable, explique, Sr. Rajoy, y no nos mande callar a los demás.