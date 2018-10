Tenso rifirrafe entre Rosa María Mateo y el portavoz del PP por mentar a su hijo en plena comisión: "Es usted un miserable"

Rosa María Mateo, administradora provisional única de RTVE, ha negado que el objetivo de su sociedad patrimonial fuera "delinquir" y ha asegurado que la disolverá "cueste lo que cueste".

Mateo ha afirmado en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE que desde 1993 es accionista de una sociedad patrimonial cuyo objeto social principal ha sido el arrendamiento de inmuebles.

Mateo ha aseverado que lo hará "cueste lo que cueste", aun hasta cuando tenga que pedir un préstamo para afrontar su disolución.

"Podría ser Al Capone, pero no lo soy, no he creado una sociedad para delinquir", ha añadido.

El diputado popular Ramón Moreno ha pedido el cese o la dimisión de Mateo porque no puede seguir gestionando RTVE de "forma honorable": "Usted tiene un grave problema, se llama opacidad, desprecio al control democrático".

El diputado ha criticado que el hijo de Mateo, administrador de la sociedad, haya trabajado como traductor en RTVE.

"Es usted muy mezquino y muy miserable por sacar a mi hijo a relucir", le ha respondido Rosa María Mateo, para después aclarar que RTVE contrató los servicios de su hijo de forma esporádica.