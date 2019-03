Rosa Díez desacredita a Toni Cantó y califica sus palabras de improcedentes

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha calificado de improcedente tanto en el fondo como en la oportunidad la broma del diputado valenciano Toni Cantó sobre la dicción del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La jefa de filas de Toni Cantó en el Congreso de los Diputados ha dejado claro que ni a ella ni a UPyD le parecen procedentes este tipo de bromas. "No nos parecen procedentes ni en el fondo, ni en la oportunidad, ni en la forma", ha insistido, para agregar: "No es adecuado".



Toni Cantó ha criticado en Twitter la fecha escogida por Rajoy para comparecer en el Congreso, el 1 de agosto, y lo ha hecho burlándose de la dicción del jefe del Ejecutivo, aunque poco después ha pedido disculpas. "No queríaish comparecencia? Puesh osh la voy a poner el día uno d agoshto, a ver como osh lo montáish con vuestrash familiash #GraciasMariano", ha escrito Cantó.



Poco después, ha matizado su afirmación ha añadido: "Ahora en serio: La desafortunada elección de la fecha comparecencia hará que se diluya el debate. #agosticidadyalevosía". Más tarde, ante la reacción en la red que provocaba su primer comentario, ha agregado un tercer mensaje en el que ha reconocido que "la imitación" del presidente del Gobierno "no procedía" y ha pedido disculpas.