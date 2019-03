La imitación de Rajoy, la nueva ocurrencia de Toni Cantó en Twitter

El diputado de UPyD, Toni Cantó, ha vuelto a despertar la polémica en redes sociales. Cantó ha publicado un tweet imitando la forma de hablar del presidente del Gobierno Mariano Rajoy. "No queríaish comparecencia? Puesh osh la voy a poner el día 1 de agoshto, a ver como osh lo montaísh con vuestrash familiash".

El diputado se ha visto obligado a rectificar momentos más tarde. "Siento la imitación de antes... la verdad es que no procedía". Pilar Gómez sostiene que Toni Cantó no aprende. "Al ser político, que ya no actor, tienes que aprender a hacer un buen uso de las redes sociales. Se trata de un tweet de muy mal gusto". Lucía Méndez se pregunta "por qué las redes sociales convierten a muchas personas en idiotas".