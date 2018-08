Roger Torrent responde a la denuncia de Ciudadanos: "Su problema no es la independencia, es la democracia"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha acusado hoy a Ciudadanos de "perseguir el debate político" en la cámara catalana y ha denunciado que "su problema no es la independencia, es la democracia".

Ciudadanos ha presentado una "denuncia penal" ante la Fiscalía contra Torrent y el resto de representantes de JxCat y ERC en la Mesa por un presunto "delito de prevaricación", al haber permitido la admisión a trámite de una moción "rupturista" de la CUP.

Desde Twitter ha replicado Torrent: "Los mismos que retiran símbolos en las calles persiguen el debate político en el Parlament. Su problema no es la independencia, es la democracia". En defensa de los cuatro denunciados (Josep Costa y Eusebi Campdepadrós de JxCat, y Roger Torrent y Adriana Delgado de ERC) ha intercedido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, con un mensaje en Twitter: "En el Parlamento de Cataluña hablamos. Y discutimos. Y votamos. De todo. Es aquí donde radica la soberanía del pueblo de Cataluña", ha escrito el president, que se ha puesto al lado de los denunciados "para lo que haga falta. Y adelante, siempre adelante".

También a través de un tuit, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha expresado "todo el apoyo" a los cuatro miembros soberanistas de la Mesa, ya que "algunos quieren ganar en los tribunales lo que no han conseguido en las urnas".

Por su parte, el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, ha interpelado a través de Twitter al portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa: "Entiendo que si siempre que no os gusta una decisión amenazáis con querella, a la que hace 25 os veis obligados a poner al menos una denuncia para no perder credibilidad".

"Pero esto no cambiará que la Mesa del Parlament no puede prevaricar por permitir un debate", ha alegado Costa, que en otro tuit ha añadido: "Como diría Séneca, la única arma que tienen para hacernos callar es el miedo. Si nosotros no tenemos miedo, ellos no tienen poder. Y ahora ya no nos dan miedo".