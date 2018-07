Rivera: "A Podemos no le gusta el acuerdo porque no habrá referéndum separatista"

TRAS EL RECHAZO DE PODEMOS AL ACUERDO PSOE-CIUDADANOS

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha subrayado en Twitter que a Podemos no le gusta el acuerdo al que ha llegado con el PSOE "porque no habrá referéndum separatista y no se suben impuestos a la clase media trabajadora". Rivera espera que el PP se sume "al acuerdo constitucionalista".