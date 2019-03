Rita Barberá: "Soy víctima de una campaña comunista"

No ha sido todo lo tranquila que esperaba. Y por eso, Rita Barbera, denuncia que la campaña electoral en Valencia se ha centrado en desprestigiarla: "La manera de ver quién conseguía más escaños era ver quién me insultaba más o me trataba peor". La alcaldesa se autoproclama víctima de una cruzada de partidos, como IU y Compromís, a los que define así: "Propias del comunismo que creía superado".

Este jueves, la alcaldesa vivió el que, posiblememente, haya sido su momento más dulce de campaña. Con un presidente del Gobierno, que el mismo día en que se conocía que la Fiscalía abre diligencias por el 'Ritaleaks', se deshizo en halagos hacia ella: "No sé si es mi obligación, pero me trae sin cuidado. Rita, eres la mejor". Hubiera sido un buen lugar para hacerlo, pero Rajoy obvió cualquier alusión a la corrupción.

"Quien vote PP es cómplice de la corrupción", ha afirmado Cayo Lara, quien ha visitado Xàtiva, una ciudad donde se ha despejado por fin la duda sobre la candidatura de Alfonso Rus: "Me han robado el honor y la calle ha reaccionado porque lo ha entendido. Si no lo hubieran entendido no me presentaría".

Rus será finalmente el candidato del PP. Y por ello, los suyos se han encargado de empapelar esta madrugada con su cara la ciudad, en la que sin duda es la campaña más corta de estas elecciones.