La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha declinado comparecer en el Parlamento de Andalucía para opinar sobre la proposición de ley del PP que amplía las zonas de regadíos en la corona norte de Doñana y ha cedido los minutos de su intervención a Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación del parque.

El PP y Vox habían excluido en la lista de comparecientes sobre esta polémica norma a Delibes y a otros científicos críticos con la propuesta, que sí habían solicitado otros grupos parlamentarios, aunque sí han reclamado que acuda la ministra de Transición Ecológica.

Teresa Ribera ha confirmado este jueves que no comparecerá en la Cámara andaluza al sostener que los ministros "no comparecemos" en los parlamentos de la comunidades autónomas. "Agradezco la invitación de PP y VOX. Lo que pienso, lo que me preocupa y lo que hay que hacer para defender a los andaluces, fresas españolas y Doñana lo conocen", sostiene en su cuenta personal de Twitter.

Además, asegura que "cedo mis diez minutos" de la intervención en el Parlamento andaluz a Miguel Delibes o a Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, y apostilla: "Seguro que aprenden más", en alusión al PP y Vox.

En el listado de 23 comparecientes aprobado por estos dos partidos en la comisión de Fomento para la tramitación de la ley de regadíos no figura ninguno de los responsables del parque de Doñana y mantiene a los 19 que había propuesto el partido del presidente andaluz, Juanma Moreno (PP).

A estos se ha unido representantes de CCOO, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), COAG y la Federación de Cooperativas Alimentarias de Andalucía. Se cita, igualmente, a los alcaldes de las localidades de Rociana del Condado, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto y Moguer, junto a representantes de la Asociación de Regantes de Huelva, de Freshuelva, de WWF España y de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, entre otros.

Las comparecencias se producirán el próximo día 13 de junio y la iniciativa podría ser aprobada en julio, cuando acaba el actual periodo de sesiones del Parlamento autonómico.