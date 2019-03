El Rey se operará el miércoles de su cadera izquierda

El Rey necesita una operación de cadera, y así lo anunció él mismo: "Me van a obligar, siguiendo el consejo médico, a interrumpir mi agenda oficial para pasar por el taller, es decir, para operarme de la cadera izquierda que tengo bastante maltrecha".

Don Juan Carlos ha pospuesto su operación para asistir a la cumbre y estar con los líderes iberoamericanos. Lleva tiempo sufriendo artrosis en la cadera urgente y los médicos le han recomendado que, de manera urgente, se implante una prótesis. De esta forma sus dos caderas quedarán tocadas. En abril se fracturó la cadera derecha en su famoso viaje a Botswana. "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir" declaró entonces.

Fue una operación todavía más complicada, porque tuvo que someterse a dos cirugías, una para reconstruir las dos fracturas y la otra para superar la artrosis que padecía.

Durante la Cumbre Iberoamericana se le ha visto con dificultades, resoplando, con un trajín de muletas continuo y advirtiendo a su ayudante que no se descuidara.

Pero a partir de hoy se acabaron los actos oficiales para Don Juan Carlos, hoy la Infanta Pilar ha asegurado que el miércoles será el día de la operación y según algunas informaciones, podría no volver a aparecer hasta la Pascua militar, ceremonia castrense que se celebra el 6 de enero en el Palacio Real, una cura de descanso que supondrá una de las ausencias más largas del monarca.