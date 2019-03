Revilla revela que el rey Felipe ve "irreconducible" la postura de Mas

Tras reunirse con don Felipe una hora y 20 minutos en el Palacio de la Zarzuela, Revilla ha afirmado asimismo que el rey está "muy preocupado por lo que está pasando en España" y ha asegurado que don Felipe y él han "coincidido básicamente" en las causas que han llevado al afloramiento de nuevas fuerzas políticas durante una audiencia en la que ambos han hablado "de Podemos y Ciudadanos".



A la puerta de Zarzuela, el presidente cántabro ha explicado que, al abordar la situación de Cataluña, el rey le "ha dejado claro" que, a pesar de que se reunió en la Zarzuela con Mas el pasado viernes durante casi hora y media, "es irreconducible su postura".

'Con este señor Mas no hay arreglo posible y vamos derechos al precipicio', apunta Revilla

"Con este señor Mas no hay arreglo posible y vamos derechos al precipicio", ha reflexionado Revilla, antes de reafirmar su tesis de que es preciso hacer "un poco de pedagogía" entre los catalanes para explicarles que no es bueno para ellos "este desafío" y que deben "responder contundentemente" en las urnas a esta "huida hacia adelante" que es "una locura" tanto para España como para Cataluña.



Una vez que "esto ya es irreversible", el presidente cántabro cree que hay que decirles a los catalanes que, "más allá de lo sentimental que puede resultar decir 'Soy una nación, soy independiente, viva Cataluña'", hay unas consecuencias tremendas para ellos y para todos los españoles" que hasta ahora "no se han explicado" por parte de los grandes partidos.



"¿Qué locura es esta, qué huida hacia adelante es la de este señor, este personaje que lleva a una situación tan complicada a una tierra que ha sido vanguardia de España en todo?", ha insistido Revilla, quien ha reiterado la necesidad de aclarar a los votantes catalanes que no les conviene embarcarse en una aventura de la que sus promotores no han reconocido cuál sería "el día después".



Revilla también ha hablado con el rey sobre la "broma" que hizo en la clausura de un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, cuando avisó a Mas de que "no se ponga tonto", porque el Pantano del Ebro desde el que el agua de este río llega a Cataluña está en Cantabria.



Tras señalar que don Felipe "se ha dado cuenta" de que era una broma -"Qué poco sentido del humor hay", asegura que le ha dicho el monarca al respecto-, Revilla ha repetido su comentario de ayer y ha recordado que Cantabria proporciona gratis el agua del Ebro "a toda España" sin recibir a cambio "ni un euro" de compensación.



El presidente cántabro ha insistido en dejar claro que el rey está "muy preocupado" y "muy enterado" sobre todos los problemas del país y "tiene las ideas muy claras", si bien, frente a "mucha gente que le dice: 'Oiga, pero actúe", él sabe que "no puede hacer más de lo que está haciendo", porque es "respetuoso" con la Constitución y con su propio papel y sabe que "hasta ahí puede llegar".