Miguel Ángel Revilla repite como presidente en Cantabria y ha tomado posesión del cargo por cuarta vez. Ha alcanzado un acuerdo con los socialistas y va a presidir un Gobierno de coalición.

Arropado por la ministra de Hacienda, se ha mostrado muy crítico con los partidos que bloquean la formación de un Gobierno en España.

Recuerda que sin Gobierno no hay presupuestos y las grandes perjudicadas son las comunidades autónomas. "Hay que llegar a un acuerdo. Tiene que haber un Gobierno cuando no hay alternativa por el bien de España. No se puede bloquear a un presidente que ha ganado las elecciones cuando enfrente no hay alguna alternativa", explica.

A la toma de posesión han acudido, además de familiares y amigos del presidente autonómico, las principales autoridades de la Comunidad.