Miguel Ángel Revilla echa la vista atrás: "No he aceptado un descuento en mi vida"

Desde hace años es habitual la presencia de Miguel Ángel Revilla en distintos programas de televisión. Un equipo de laSexta Noche ha recuperado en 'Memoria de pez' algunas de las imágenes más destacadas del presidente cántabro en funciones.

En febrero de 2006, Revilla estuvo en el programa Lo que inTeresa de Antena 3 con María Teresa Campos. En el espacio ya pidió "tres minutos para hablar de Cantabria".

En abril de ese mismo año, Revilla pasó por el programa Buenafuente y contó que había subastado sus albarcas por 560.00 pesetas para conseguir agua para un pueblo.

En enero de 2007 el presidente cántabro en funciones estuvo con Alfredo Pérez Rubalcaba y las imágenes de aquel encuentro muestran total sintonía entre ambos. "A Alfredo le han llamado de todo, un sector de la política española dijo que vendió España a ETA, sin embargo ahora todo el mundo reconoce a Rubalcaba con hombre de Estado", ha asegurado. Además, ha contado que "le ofrecieron de todo" después de que dejara la política, hasta "puestazos de un millón de euros

Años después, en 2009, también en Buenafuente, Revilla dejó muy claro que jamás recibe regalos de nadie. "Yo no he aceptado un descuento en mi vida. Si voy a un sitio y me invitan, no vuelvo". Preguntado por si guardaba las facturas, respondió que él tenía "el testimonio de los empleados de las tiendas".

En 2012, Revilla se calificó como "devorador de anchoas" en una entrevista con Iñaki López en la que también hizo una cata de productos para reconocer cuáles eran realmente los cántabros.