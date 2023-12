El PP reclamará en el Congreso de los Diputados que se prohíban los homenajes a terroristas, la posibilidad de indultarlos y que los condenados por delitos de sangre vuelvan a ir en listas electorales como en las pasadas elecciones municipales. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo ha anunciado este martes en una entrevista en Telecinco.

Feijóo ha hecho este anuncio después de que el Grupo Socialista se haya abierto este martes en el Congreso a "abrir un debate sosegado y moderado" para reformar el Código Penal y despenalizar las injurias a la Corona y el enaltecimiento del terrorismo, por lo que da luz verde a la proposición de ley impulsada por Sumar y que busca suprimir los denominados delitos de opinión, que también incluyen las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales.

"Lamentablemente, Sánchez compra la agenda del radicalismo y asume como propia una iniciativa que pretende ni más ni menos que despenalizar las injurias a la Corona, los ultrajes a los símbolos nacionales y eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo", han espetado fuentes de la formación. Así, desde el PP preguntan a Sánchez "hasta qué punto está dispuesto a confraternizar con Bildu a pesar de que siga llevando a asesinos en sus candidaturas, no ayude a esclarecer todos los crímenes pendientes y persista en homenajear a etarras".

Feijóo ha señalado que es un "disparate" declarar "legal las injurias al jefe del Estado de la Corona, declarar legal los ataques a los símbolos de nuestro país y declarar legal el enaltecimiento del terrorismo". "Es un disparate moral y ético", ha proclamado. Por eso, el líder del PP ha explicado que llevará al Congreso "algo bastante distinto" porque su partido va a propone que "las personas condenadas por terrorismo con delitos de sangre no puedan ir en las listas electorales de ningún partido", una promesa que ya anunció en la campaña de las autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Además, ha avanzado que el PP planteará que "ningún gobierno pueda indultar a un terrorista" y que esos "indultos no puedan ser moneda de cambio para obtener la investidura ni para obtener ninguna rentabilidad política", algo que ve "absolutamente razonable". De la misma manera, ha indicado que el PP planteará "prohibir los homenajes a etarras".

Sobre la reunión, Feijóo ha señalado que está "dispuesto a acudir, pero no a blanquearle". "He pedido que me diga los temas. Le pido respeto. Si tengo el orden del día, el mismo día le diré los temas que quiero tratar y pondremos fecha", ha explicado en la entrevista.