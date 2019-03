Las razones del desencuentro entre las víctimas del terrorismo y el Gobierno del Partido Popular

Hace años la AVT y los populares caminaban juntos contra ETA. "No nos olvidamos de las víctimas, a nosotros no nos estorban" declaraba Rajoy. Pero, la Asociación de Víctimas del Terrorismo no piensa lo mismo. "Si que estrobamos y si la AVT no estuviera detrás ya no se hablaría de esto", afirmaba la presidenta de la asociación, Angeles Pedraza.



Opinan que desde que Rajoy es presidente del gobierno su política antiterrorista les ha dejado en la estacada. "Queremos que se cumpla lo que nos ha prometido este gobierno, pero, a día de hoy, no se ha cumplido nada", declara la presidenta.

La entrada en las instituciones de Bildu, Sortu y Amaiur, o la excarcelación del etarra Bolinaga por razones humanitarias son los primeros golpes que recibieron las víctimas aunque desde el PP han prometido no ceder y estar del lado de los más débiles.

"El Gobierno de España no negociará nunca con los terroristas" clamaba Rajoy en 2012, pero la excarcelación de casi un centenar de presos de ETA por la derogación de la doctrina Parot ha acabado colmando la paciencia de la AVT. "Cuando no se quiere no se acatan las sentencias de Estrasburgo y no por eso salimos de la Unión Europea ni mucho menos", defiende la Pedraza.

La falta de apoyos institucionales ha roto las relaciones entre víctimas y gobierno y ya han anunciado que si continúan sin cumplir el programa electoral seguirán con más movilizaciones.