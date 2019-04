Ramón Espinar: "Estoy francamente golpeado y dolido. La cuestión es perfectamente legal y ética"

El senador de Podemos, Ramón Espinar, ha hablado en rueda de prensa sobre la información de la operación de compraventa de un inmueble en Alcobendas. Ha afirmado que todo lo que hizo fue "perfectamente legal y ético".

Además, ha apuntado que "la vivienda no estaba ocupada porque no estaba construida" y que el precio de compraventa no lo estableció él: "Compré el piso al precio de módulo que fija la Comunidad de Madrid".

Asimismo, Ramón Espinar ha destacado que decidió deshacerse del inmueble porque su trabajo no le permitía hacerse cargo de él y que le gustaría saber "si se somete a este escrutinio público a todo el que compra y vende".