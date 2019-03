Rajoy, sobre el traslado del padre Pajares: "Evidentemente lo va a pagar el Gobierno español"

La órden religiosa no tendrá que pagar la repatriación del padre Miguel y de sor Juliana. Mariano Rajoy ha asegurado que el Gobierno asumirá todos los costes y que no pasará ninguna factura a la Órden San Juan de Dios. "En estos momentos no hemos recibido ningún requerimiento económico por parte del ministerio de Salud" indica José María Viadero, director de Juan Cuidad ONGD.

La directora de Salud Pública, Mercedes Vinuesa insinuó que la organización religiosa tendría que asumir los gastos por solicitar el rescate de los misioneros: "La órden de San Juan de Dios asumirá los gastos que tenga que asumir por la repatriación". Pero finalmente, el ministerio pagará el coste del dispositivo. "Nosotros pedimos al Gobierno de España la repatriación, porque sólo lo puede hacer el Gobierno" dice Viadero.

Aún así, la congregación ha aclarado que ésta no es su principal preocupación. Su prioridad ahora es ofrecer la mejor atención posible a los misioneros que continúan en Liberia. "Se está preparando un equipo de personal sanitario para que vaya allí cuanto antes como disositivo de choque" indica Viadero.

Las hermanas Chandal y Paciencia, y el resto de misioneros infectados están siendo atendidos en todo momento por un enfermero. "Los hermanos tienen todo lo adecuado para el tratamiento que hay para el ébola" explica el director de Juan Cuidad ONGD.

La orden solicitó la repatriación de todos los miembros de la congregación afectados por el virus, pero el Gobierno decidió traer sólo de vuelta a los religiosos con pasaporte español.