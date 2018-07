Rajoy, a Sánchez: "Nuestra oferta sigue ahí y si no la quiere aceptar deje gobernar a quien ganó"

Mariano Rajoy no se resigna a abandonar su oferta inicial: una gran coalición del PP con el Partido Socialista: "Nuestra oferta sigue ahí". Pero tras las múltiples negativas de Pedro Sánchez, le apunta que "para no ser el perro del hortelano, deje gobernar a quien ganó las elecciones".

Rajoy, en Salamanca, se autopregunta qué puede pasar ahora, y se autorresponde: "Hay que poner fin al sainete, al enredo y a la comedia". Además, vuelve a justificar porque él no se presentó a la investidura, culpa al PSOE: "Yo no fui porque el PSOE dijo no y no teníamos apoyos suficientes".

Rajoy también acusa a Pedro Sánchez de haber hecho perder el tiempo a todos: "Ni engañamos a los ciudadanos y, sobretodo, no perdimos ni un día, como ha hecho otro que ha perdido un mes para hacer una campaña propagandística".

El presidente en funciones dice que el PSOE no ha presentado ni proyecto ni programa y que solo quieren tumbar las medidas del PP que han sacado, dice, a España de la crisis: "Esa contrarreforma y ese dar marcha atrás de lo que se ha hecho en cuatro años es letal para España".

Discurso del líder del PP que suena también electoralista, que huele a precampaña: "Nuestra propuesta es mejor porque no queremos que se suba el impuesto de sociedades, ni de sucesiones y donaciones, ni los impuestos a las PYMES".

La popular Andrea Levy también le ha pedido al PSOE y a Ciudadanos que es hora de apoyar a Rajoy y dice que Sánchez ha usado la cámara "por su propio interés, por su propio postureo y por su propio fortalecimiento".

Y ante la posibilidad de que haya nuevas elecciones, Alberto Núñez Feijóo apunta dónde podría estar la clave: "Eso pregúntaselo a Pablo Iglesias". La respuesta llegará antes de que finalicen los dos meses que comenzaron a contar desde el viernes.