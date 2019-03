Rajoy rechaza abrir el debate de la participación de España en la guerra siria

Rajoy aparca el debate sobre la particicpacion de España en la guerra siria, afirma que "lo importante es no tener debate sobre en qué se va a colaborar, vamos a ver qué es lo que ponemos cada uno. Lo importante es hacer mucho y hablar en materia de lucha antiterrorista sólo lo justo y necesario" Un mensaje de prudencia, que choca con el de Rivera. Es favorable con el acuerdo de la OTAN a enviar tropas incluso en el terreno.



Una postura que a Podemos le recuerda a Aznar. Pablo Iglesias ha afirmado que "es el discurso de Aznar" y que "parece que Rivera quisiera aparecer en la foto de las Azores". Foto que llevó a entrar en la guerra de Irak, un error para los socialistas, que no hay que repetir. En Al Rojo Vivo Antonio Hernando ha dicho que se ha aprendido de los errores. Todos piden tambien que rajoy, se moje, pero él evita tomar decisiones unilaterales. Con el no a la guerra en la memoria y en plena precampaña, este asunto podria resultarles incomodo.



Izquierda unida cree que el debate, no será crucial. Alberto Garzón ha declarado que "no va a tener una gran influencia". Pero ya hay algunas declaraciones polémicas. Aunque algunos terroristas eran franceses, Albiol aprovecha y ataca a los inmigrantes.



"Uno de los principales problemas de integración de la sociedad occidental es el multiculturalismo", ha destacado. Controvertidas palabras también las del eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, que en Más Vale Tarde subrayó que "se ha fallado en estructurar a gente que no ve otra salida que inmolarse". Unas declaraciones por las que ya ha pedido disculpas.