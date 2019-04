Mariano Rajoy quiere rebajar la comisión sobre la caja B del PP llevándola al Senado

El debate empieza a moverse cuando sale la comisión de investigación sobre la financiación del PP. "Con la corrupción hemos topado, no va a cumplir con la comisión", le explica Rivera a Rajoy con el pacto en la mano y enseñándole la firma del PP: "No la he falsificado, es la del señor Hernando".

Hernando de la rúbrica, sonríe y Rivera termina enfadándose: "Cuando es el PSOE o Convergència hay que acelerar, pero cuando es del PP hay que estudiar".

Rajoy responde que puede cumplir, pero a su manera: "En el Congreso o en el Senado". Más condiciones que a Ciudadanos ya no le hacen ninguna gracia: "Hay que discutir si es la financiación del PP o también de Podemos y del PSOE o si esto sirve para construir algo".

Maíllo asegura que se agarrarán a la literalidad de lo pactado: "Se habla de Parlamento por lo tanto creo que el Senado es un Parlamento como el Congreso". Podemos tiene claro por qué el empeño en el Senado. "Lo quiere hacer en una Cámara en la que tiene una mayoría absoluta y blindada", señala Espinar.

PSOE, Ciudadanos y Podemos estudian unirse para forzar la comisión a un PP que no tiene mayoría.