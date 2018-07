Rajoy mantiene su intención de presentar candidatura

NO HA QUERIDO ADELANTAR QUE LE VA A TRASLADAR AL REY

Mariano Rajoy ha dicho, en un tono muy calmado, que se encuentra con todas las fuerzas y que es el momento de dar la talla. Rajoy mantiene su intención de presentar su candidatura para volver a ser presidente porque les han votado más de siete millones de españoles. No ha querido adelantar que le va a trasladar al Felipe VI. No ha querido entrar en críticas con el líder del PSOE. Rajoy asegura que ha hablado con todas las fuerzas que han querido hablar y que no lo ha hecho con Pedro Sánchez porque él no ha querido. Ha defendido la gran coalición ente PP, Ciudadanos y PSOE y que si hubiese voluntad, esta situación se podría resolver en 15 días.