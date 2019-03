Rajoy: "El enemigo común es DAESH; el terrorismo es un teatro cruel"

CONSIDERA LA LIBERTAD HERRAMIENTRA CONTRA EL TERROR

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha referido a la amenaza terrorista y a los atentados de la ciudad de París. Ha dicho que el objetivo común es Daesh y que no caben distracciones. "El enemigo común es Daesh, no conviene distraerse con otros asuntos también muy importantes pero no tan prioritarios", ha afirmado. Además, también ha añadido que "el terrorismo es un teatro cruel" y que "la libertad es su puerta de entrada y también la fortaleza que permitirá derrotarlos".