Rajoy, sobre el borrado del ordenador de Bárcenas: "No sé nada de este asunto"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha asegurado no saber "absolutamente nada" del asunto del borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas, y ha considerado que todo lo que rodea al caso, incluida su reapertura en los tribunales, tiene "bastante poco sentido".

En una entrevista en Radio Nacional, Rajoy ha señalado que sobre el borrado de los discos duros de los ordenadores del extesorero solo sabe lo que le han contado, y no tiene claro que hubiese tal borrado. Tras recordar que el caso se había archivado y ahora se vuelve a abrir, el jefe del Ejecutivo ha señalado: "Me parece que tiene todo bastante poco sentido".

Además, ha dicho estar "muy tranquilo" ante el caso Bárcenas que como ha recordado está "en manos de los tribunales", que son los que tienen que decidir.

Por otro lado, Rajoy se ha referido al caso de Pedro Gómez de la Serna, quien en su opinión debería devolver su acta como diputado, ya que fue elegido en las listas del PP, partido en el que ya no está.

Rajoy ha admitido que le preocupan las informaciones sobre los negocios internacionales de Gómez de la Serna y de Gustavo de Arístegui -exembajador en la India-, aunque no entra a juzgar sus contenidos, porque eso le corresponde a los tribunales. Y ha subrayado que él ha hecho lo que le corresponde, que es que el diputado no esté en el grupo parlamentario popular.

El presidente del Gobierno en funciones ha defendido de nuevo un gobierno de "amplio apoyo parlamentario" y ha ofrecido al PSOE y a Ciudadanos dialogar sobre un "programa para el futuro de España".

Tras asegurar que en una negociación se puede "hablar de todo" y hay "margen" para entenderse, ha afeado al líder de los socialistas, Pedro Sánchez, que se haya enrocado en su 'no' al PP y esté buscando el apoyo de los independentistas para llegar a Moncloa buscando una especie de Pacto de Tinell.

"Mientras su posición sea pactar con extremistas, es muy difícil negociar. Si uno no quiere es muy difícil", ha recalcado Rajoy en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, donde ha asegurado que no tiene "previsto" verse con Pedro Sánchez y ha insinuado que hará su oferta en el marco del debate de investidura.

Rajoy ha asegurado que Sánchez "habla mucho pero no explica" por qué ha prestado senadores a ERC y Democracia Libertad para que tengan grupo en la Cámara Alta. "No quiere responder porque la respuesta ya la sabemos: está intentando a toda costa conseguir el apoyo de independentistas, de rupturistas y de todos para ser presidente del Gobierno. Como no quiere contestar a eso intenta distraer metiéndose conmigo", ha enfatizado.

El jefe del Ejecutivo en funciones ha apostado por hacer un programa de gobierno para "cuatro años" que incluya las políticas "refomistas" que interesan a la gente. "Hay que negociar para hacer un programa poniéndose de acuerdo en objetivos y medidas", ha dicho.

En cuanto a si está dispuesto a hablar de la reforma laboral para llegar a un acuerdo, ha indicado que él no cree que haya que cambiarla porque con ella se empezó a crear empleo y tampoco se ha mostrado partidario de hacer cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana o la Ley de Educación. A su entender, sería "un disparate dar marcha atrás en las reformas que se hicieron" y "volver a políticas antiguas".

Al ser preguntado si entendería que el Rey encargase formar gobierno a Sánchez, el jefe del Ejecutivo se ha limitado a decir que respetará lo que haga el Monarca porque es una de sus competencias. Dicho esto, ha señalado que "lo importante" es que el nuevo gobierno se constituya cuanto antes "mejor", si bien ha reconocido que cuentan con la "ventaja" de que el Presupuesto para 2016 ya está aprobado.

En cuanto a si se quedaría como jefe de la oposición si no consigue ser presidente, Rajoy ha asegurado que no se lo ha planteado pero ha añadido que tiene "intención se seguir en la vida política" y "como presidente del Gobierno".