Rajoy: “La sentencia me parerece injusta y equivocada. A mí me no me gusta nada”

Rajoy ha explicado a los periodistas, a su llegada a Bruselas para participar en la reunión del Partido Popular Europeo previa a la cumbre de la UE, que en esa manifestación si estará representado el Partido Popular.

En sus primeras declaraciones públicas tras la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anuló la doctrina Parot, el jefe del Ejecutivo ha señalado que el Gobierno ha fijado claramente su posición en torno a este asunto.

Ha explicado que a esa manifestación del domingo acudirán los ciudadanos a dar su opinión y que el Gobierno ya ha explicado la suya y que él mismo se la trasladó a las presidentas de la Asociación y de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza y Mari Mar Blanco.

"El Gobierno tiene que estar en su sitio, apoyando a las víctimas, pero no vamos a estar como tal Gobierno, aunque sí como partido en la manifestación", ha insistido. Rajoy ha señalado también que esta decisión judicial no ha cogido por sorpresa al Gobierno porque había estudiado todos los escenarios posibles y, desgraciadamente" se ha producido "el peor de esos escenarios".

Tras recordar que el pasado lunes los ministros de Interior y de Justicia, Jorge Fernández y Alberto Ruiz Gallardón, respectivamente, dieron la opinión del Gobierno sobre esa sentencia, ha subrayado hoy que a él no le gusta nada.

"Me parece una sentencia injusta y equivocada y me parece que la interpretación que han dado en su día tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional era lo más justo y equitativo", ha añadido. Ante ello, ha señalado: "En fin, las cosas son como son, y hay muchas cosas en la vida que no nos gustan. Son ahora los tribunales los que tienen que tomar las decisiones y los que tienen que respetar la legalidad como tiene que respetarla el Gobierno y cualquiera".

En cualquier caso, ha garantizado que las víctimas del terrorismo tendrán, como ha dicho que siempre han tenido, el pleno y total apoyo de su Ejecutivo. "El objetivo es que no haya terrorismo en España nunca más y nosotros creemos que la doctrina Parot estaba ajustada a derecho, era plenamente democrática y avalada por los tribunales, pero hay otro tribunal europeo que ha creído que no es así, y, evidentemente, yo tengo que respetar lo que digan los tribunales siendo presidente de Gobierno de un país de la UE".

Al ser preguntado por la relación con las víctimas de terrorismo, ha dicho que cree que está bien y que las reuniones que mantuvo ayer con sus representantes fueron buenas. Ha añadido que el Gobierno tiene una política antiterrorista que es conocida y que ha hecho lo posible para que la doctrina Parot se mantuviera, con una defensa por parte de la Abogacía del Estado que ha considerado "muy buena". "La regla básica de cualquier sistema democrático es que hay que respetar las decisiones judiciales, porque, si no, cada uno haríamos nuestras propias sentencias", ha subrayado Rajoy.