Rajoy: “Es profundamente injusto decir que hemos liquidado el modelo de bienestar”

PRESUME DE POLÍTICA ECONÓMICA ANTE AZNAR

Mariano Rajoy ha presumido de política económica ante José María Aznar que han estado juntos en la clausura de los cursos de verano de FAES donde se han saludado aunque no han escenificado las típicas charlas en el jardín de todos los años. Rajoy, durante su discurso, ha asegurado que, con el gobierno el PP, la Sanidad es más universal que antes, que no existe el copago y que se atiende a los inmigrantes sin papeles como en el resto de países europeos. Aznar le ha pedido que no le entre la fatiga.