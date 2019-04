Rafael Hernando: "Rita Barberá se ha ido a la tumba con acusaciones graves de ser una corrupta cuando vivía de alquiler"

El portavoz del Grupo Popular el Congreso, Rafael Hernando, ha lamentado que Podemos no haya participado en el minuto de silencio que ha realizado el Pleno de la Cámara por el fallecimiento de Rita Barberá, una "gran servidora pública" que, a su juicio, ha sido tratada "muy injustamente" y "linchada durante mucho tiempo".

De hecho, ha pedido una "reflexión" ante ese "cainismo" que practican algunos partidos. "Quiero lamentar profundamente la actitud de Podemos en este asunto. Pensé que esta gente era de otro tipo y me han confirmado que no. Me han confirmado mis peores temores", ha manifestado Hernando en los pasillos del Congreso.

Dicho esto, ha pedido al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que haga una "profunda reflexión sobre lo que ha hecho y sobre el significado de su gesto".

Hernando ha dicho estar seguro que los cinco millones de personas que han votado al partido morado no están "celebrando" el fallecimiento de una persona que, según ha recalcado, se ha ido "a la tumba con acusaciones graves de ser una mujer corrupta" cuando "vivía de alquiler" y "está acusada de haber donado a un partido 1.000 euros".

Tras asegurar que se siente "profundamente consternado y muy apenado" por la muerte de Barberá, Hernando ha afirmado que era "una gran servidora pública" que ha sido tratada "muy injustamente" y "linchada durante mucho tiempo, mediática y políticamente".