Quim Torra, dispuesto a dialogar con Pedro Sánchez con el juicio al 'procés' de telón de fondo y el referéndum de línea roja

En la recta final para el arranque del juicio del 'procés', los CDR salen a la calle para reivindicar que el juicio sea justo.

Desde el Govern, tras la ruptura de las negociaciones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, el president Torra aclara que siguen dispuestos a dialogar pero mantiene que para ellos lo único inamovible es el referéndum de autodeterminacion

"Nosotros desligamos el diálogo de lo que es una negociación presupuestaria del inicio del juicio político", ha dicho en una entrevista el El Punt Avui.

Desde el Gobierno insisten en que el juicio no es ningún proceso político. "Es un proceso que va a seguir las reglas judiciales, no juzgamos opiniones políticas, juzgados los actos", ha asegurado Borrell en France 24.

Los socialistas catalanes confian en la Justicia. El secretario primero del PSC, Miquel Iceta, ha declarado que "se escucharán todos los testimonios. Hay que confiar en la Justicia".

La alcaldesa de Barcelona considera que el juicio no tiene garantías e insta al Gobierno de Pedro Sánchez a no abandoner el dialogo con la Generalitat. "La judicialización lleva a que la cosa se bloquee. Aznar dialogó con ETA, que mató a cientos de personas ¿ahora no se puede dialogar con independentistas?", respondió Ada Colau en laSexta Noche.

Además de Colau, 400 alcaldes de Cataluña se han unido para pedir que el juicio del 'procés' tenga todas las garantías y sea imparcial.