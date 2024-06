Tras el acuerdo firmado para renovar el Consejo General del Poder Judicial, los principales partidos, PSOE y PP, tienen pendientes varios órganos a la espera de un acuerdo sobre los mismos. Los socialistas consideran que el acuerdo es bueno y que podría ser el principio de otros muchos.

Desde Moncloa, tal como señalan fuentes a laSexta, expresan su deseo de que el acuerdo sobre el CGPJ abra la puerta a la renovación de otros órganos como es el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). Además de estos dos, queda por renovar también la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Consejo de RTVE.

Aunque este acuerdo no condiciona directamente la renovación de otros organismos que están pendientes, en Moncloa consideran que podría abrir la puerta porque, según sostienen, demostraría la actitud negociadora del PP. Lo que no es asumible para los socialistas es que Génova acepte desbloquear algunos cargos, pero mantenga el bloqueo en otros. Eso sí, creen que ahora el PP está en mejor disposición para el futuro. Sin embargo, el PP no se ha pronunciado al respecto.

"Esperamos que este acuerdo contribuya además a mejorar el clima político del país al subrayar la utilidad de una política útil basada en el diálogo y los acuerdos totalmente opuesta a las formas y las estrategias de la ultraderecha", añaden.

¿Qué órganos quedan pendientes de renovación?

En este paquete podrían incluirse la cúpula del Banco de España, una vez que ha concluido el mandato del gobernador, Pablo Hernández de Cos, la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como el Consejo de RTVE.

El Banco de España

El caso del Banco de España lleva tan solo unas semanas caducado. De hecho, lleva desde el pasado 11 de junio con una gobernador interina (Margarita Delgado) tras concluir el mandato de Hernández de Cos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya ha mostrado su disposición a negociar, tal como lo ha dicho este lunes en una entrevista en Cadena Ser. El ministro cree que el Gobierno tendrá una propuesta en un par de semanas para elegir a su sucesor.

A finales de mayo que el Gobierno no tenía prisa por elegir quién sucedería a Hernández de Cos porque, aunque su mandato finalice el 11 de junio, "esa fecha no es vinculante", y abrió la puerta a que la decisión se tomaría más allá de ese día. El titular de Economía recordó que la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, podría asumir temporalmente las riendas de la institución, ya que su mandato expira el 11 de septiembre, tres meses después.

El artículo 19 de la Ley de Autonomía del Banco de España deja claro que la subgobernadora suple al gobernador en caso de vacante, así como ausencia o enfermedad, en cuanto al ejercicio de sus atribuciones de dirección superior y representación del supervisor. Sin embargo, es la primera vez que se recurre a ello porque hasta ahora los distintos gobiernos siempre habían designado un sucesor antes de que venciera el mandato del gobernador del Banco de España y no había sido necesario recurrir al número dos para que ejerciera sus funciones.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es otro órgano con problema para ocupar los puestos vacantes. Lleva desde el pasado verano con cinco puestos vacantes de los diez que componen el consejo de administración.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores

La Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá cambiar a su presidente, Rodrigo Buenaventura, en diciembre de este año.

Consejo de RTVE

La Radio y Televisión pública está en interinidad, con una presidenta provisional y cinco consejeros con el mandato caducado. Tras el cese de la presidenta Elena Sánchez, Concepción Cascajosa es la que se encuentra como la nueva presidenta interina de RTVE.