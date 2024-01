La ley de amnistía no ha salido adelante en el Congreso de los Diputados con el 'no' de los diputados de Junts protagonizando la sesión de este martes. Desde la formación alegan que la actual ley no ampara a todas las personas implicadas en el 'procés', aunque sí la consideran "un buen punto de partida", como ha asegurado su portavoz, Míriam Nogueras.

Los miedos de Junts a esta ley, que previamente había apoyado, nacen de dos causas abiertas, como explica Alfonso Pérez Medina en laSexta Noticias. La primera es el caso Tsunami, en la que el juez Manuel García-Castellón ve indicios de delito de terrorismo. En este caso, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo.

Luego estaría el caso Voloh, que tiene que ver con las conexiones de los políticos independentistas con Rusia. El juez Aguirre no dice que haya delito de alta traición, pero es una posibilidad abierta en la causa.

Al no estar en la ley de amnistía los delitos de terrorismo y alta traición, desde Junts temen que no se incluya a todos los implicados, postura que no comparten desde el PSOE, que definen la ley como "suficientemente robusta" e "impecable constitucionalmente", en palabras del ministro Félix Bolaños.