El 'no' de Junts a la ley de amnistía ha desatado una oleada de reacciones en el tablero político español. En 'Más Vale Tarde', Antonio García Ferreras ha ofrecido su análisis, considerando que el nuevo escenario que se abre a partir de ahora, con la vuelta a la negociación para tocar la ley, nos dará una respuesta "mucho más importante" que la propia amnistía.

"En un mes vamos a saber algo mucho más importante que la amnistía. Sabremos si la legislatura es corta o larga. Si Junts vota en contra, habrá legislatura corta; si cambian en su postura, legislatura larga", vaticina Ferreras.

El presentador de 'Al Rojo Vivo' ha recordado las palabras de Félix Bolaños defendiendo la actual ley de amnistía, aunque cree que si "el órdago de Puigdemont" se mantiene, la legislatura "se tambalea". "Fuentes del independentismo me hacen llegar disparidad de opiniones", añade.

"Tengo la sensación de que el PSOE va a apretar el botón del diálogo. No creo que la ley se vaya a tocar. Tengo la sensación de que los partidos independentistas van a presionar a Junts para que cedan. Si Puigdemont no cede y el PSOE no cede, legislatura corta", agrega Ferreras, que comenta las palabras de Aina Vidal (Sumar), que defiende que llevar las votaciones al límite es hacer "mala política".