Tiene dos escaños menos que en las elecciones del 28A, pero Esquerra Republicana se siente más decisiva para que PSOE y Unidas Podemos saquen adelante su gobierno de coalición.

En la pasada investidura, la formación independentista estaba dispuesta a ofrecer una abstención sin exigencias, pero esta vez ha subido su precio: una mesa de diálogo en Cataluña para dar su apoyo a los socialistas.

Algo que, según han confirmado fuentes cercanas a la negociación, podría empezar a plantearse el PSOE. Si bien, aseguran que de momento no van a hablar de una mesa de partidos, apuntan que su partido defiende el diálogo y que podrían plantearse aceptar esta mesa.

Presionan a Sánchez con una consulta

Y para seguir presionando a Pedro Sánchez, Esquerra Republicana lanzará una consulta a sus bases para que decidan si dan su apoyo o no al pacto PSOE-Unidas Podemos.

Aunque la consulta no es del todo abierta, ya que la pregunta incluye la presencia o no de la mesa de diálogo: "¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?"

Horas antes de convocarse esta consulta, que se llevará a cabo el próximo lunes, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Cat se reunieron para tratar de establecer una postura común de cara a la investidura de Pedro Sánchez.

"Pienso que deberíamos ir más alla. ¿Cuál es el contenido de la mesa?"

En este sentido, fuentes socialistas cercanas a la negociación apuntan que no conocían previamente que se fuera a realizar esta consulta, si bien señalan que desde ERC les han explicado que tienen avalar cualquier decisión con la militancia.

Por su parte, Quim Torra ha señalado en una entrevista en RAC1 que le parece insuficiente la posición de ERC. "Pienso que deberíamos ir más allá. ¿Cuál es el contenido de la mesa?, ¿qué garantías tenemos de que seguirá?, ¿habrá un relator?"