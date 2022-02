El PSOE y el PNV han registrado en el Congreso una proposición no de ley para que el Defensor del Pueblo proceda a constituir una comisión independiente que investigue las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.

En el documento, al que ha accedido laSexta, ambas formaciones piden que la comisión esté formada por "personas expertas" y que tenga como objetivo "contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales a niños y adolescentes".

En esta línea, solicitan que el informe sea enviado a las Cortes Generales y al Gobierno para "la adopción de las medidas necesarias en orden de cumplir con ese objetivo" que serán debatidas por los grupos parlamentarios.

El PSOE, que ya mostró reticencias, se aleja así de la iniciativa de Unidas Podemos, ERC y Bildu que busca crear una Comisión de Investigación en el Congreso. Creen en el Gobierno que una comisión parlamentaria no es el mejor formato para esclarecer estos hechos.

Así lo exponen también en esta propuesta, en la que argumentan que una comisión independiente "alejada de la diatriba política" es el formato que parece haber alcanzado mejor los objetivos en otros estados.

"La participación de una institución de la experiencia, el prestigio y la independencia del Defensor del Pueblo -institución liderada por el socialista Ángel Gabilondo- aportaría las garantías debidas de profesionalidad, de rigor y de respeto a la privacidad de las víctimas", señalan.

La dirección del PSOE ya explicó que hay víctimas que no están dispuestas a contar públicamente su dolorosa experiencia, aunque en las asociaciones de víctimas no hay unidad y es que no todas están dispuestas a exponerse a la publicidad de una comisión parlamentaria.

Precisamente este martes se iba a votar sobre la comisión de investigación planteada por Podemos, ERC y Bildu, aunque la formación morada ha aceptado otra semana más de prórroga para explorar un acuerdo de todos.

Paralelamente, este lunes, la Conferencia Episcopal anunciaba que la Iglesia se someterá a una auditoría independiente sobre las denuncias de abusos sexuales que realizará el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo.