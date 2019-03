El PSOE pide la dimisión de Cospedal y abandona las Cortes de Castilla-La Mancha

El portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha pedido la dimisión de la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, y la convocatoria de elecciones por el 'caso Bárcenas' antes de que los diputados de su grupo hayan abandonado el pleno del Parlamento autonómico.

Las Cortes de Castilla-La Mancha debaten la reforma del Estatuto de Autonomía de la comunidad para reducir el número de diputados prácticamente a la mitad, una iniciativa del PP que el PSOE considera un "atropello".

El portavoz socialista ha centrado su intervención en pedir explicaciones a Cospedal sobre los 200.000 euros que el extesorero del PP entregó en 2007 al gerente del PP de Castilla-La Mancha y ha terminado por pedir su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas.

"Váyase, porque no la quiere nadie en Castilla-La Mancha", ha dicho Martínez Guijarro, quien ha añadido que Cospedal debe dimitir para "salvaguardar la dignidad de las instituciones". El diputado socialista ha manifestado que en Castilla-La Mancha hay un "clamor", pero no para reducir el número de diputados, como sostiene el PP, sino para que Cospedal explique para qué se usó ese dinero y por qué no figura en la contabilidad del PP ni en la contabilidad especifica de la campaña electoral de ese año.