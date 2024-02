El PSOE intenta desvincularse como puede de todo lo relacionado con el escándalo derivado del 'caso Koldo', nombre dado a la presunta trama de 'mordidas' a través de contratos de compra urgente de mascarillas durante la pandemia y que protagoniza un exasesor de José Luis Ábalos, en aquel momento ministro de Transportes. Más allá de los ingentes esfuerzos por hacer que Ábalos renuncie a su acta de diputado, el partido defiende la legalidad del proceso.

Así lo han reiterado, prácticamente al mismo tiempo este martes, la ministra de Educación, Pilar Alegría, y el portavoz socialista Patxi López. "Por parte de este Gobierno, máxima transparencia. Los contratos fueron conforme a la legalidad. Y han sido auditados. Vuelvo a reiterar: este Gobierno es implacable contra la corrupción", ha asegurado la titular del Ejecutivo. Y en líneas idénticas se ha expresado López.

"Sabemos que el Tribunal de Cuentas auditó los contratos y, según su informe, todo se hizo con conformidad", ha destacado el portavoz del PSOE, quien ha recordado que los precios de esas mascarillas "no se dispararon" y que, "según el sumario, no existe ningún reproche penal sobre Ábalos". Ello no quita, ha advertido López, que no haya que tomar una decisión al respecto de las responsabilidades políticas que debiera asumir Ábalos.

"Como esto es una cuestión nuclear para el partido, y especialmente para el presidente, la comisión ejecutiva adoptó una resolución", ha expresado el portavoz, aludiendo al plazo oficial de 24 horas que el PSOE le dio a Ábalos para tomar una decisión sobre su escaño. Asimismo, ha reivindicado que su partido ha registrado "una comisión" de cuatro meses de duración "que tiene como objeto establecer los hechos, las responsabilidades y enseñanzas sobre las condiciones en las que se dio la contratación".

Desde el PP, sin embargo, no están dejando espacio a los socialistas y vuelven a elevar el grito al cielo contra Sánchez, pese a que ni su nombre ni el de Ábalos aparecen en toda la investigación. "La trama es tremendamente grave porque depende de las más altas esferas del Gobierno. Este es un caso de corrupción que supera con creces a Koldo y a Ábalos, es el 'caso Sánchez'", ha afirmado sin tapujos el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado. A Tellado le ha recordado López que "su partido -el PP- es el único condenado por una trama criminal".