Pedro Sánchez: "Rajoy es responsable de poner a una irresponsable al frente de la seguridad sanitaria"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que su partido pedirá cuentas al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, por la "irresponsable" gestión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, en la crisis del ébola.



Sánchez ha anunciado la exigencia de responsabilidades a Rajoy durante su intervención en un foro ciudadano sobre regeneración democrática celebrado en Madrid. "Rajoy es responsable de haber puesto y mantener a Mato como ministra de Sanidad. Es responsable de poner a una irresponsable al frente de la sanidad de todos los españoles y va a rendir cuentas en el Congreso por esa irresponsabilidad", ha dicho Sánchez.



Según el secretario general del PSOE, es preciso un presidente del Gobierno "decidido" a ejercer su autoridad" y no "preocupado solo por esquivar su responsabilidad". "Ésta vez no le va a servir de nada ocultarse a Rajoy", ha añadido Sánchez, quien ha reiterado que el Ejecutivo del PP "acumula error tras error", es "incapaz" de informar adecuadamente y se limita a "denigrar" a los sanitarios.



A su juicio, las declaraciones de Ana Mato y las del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, ponen de manifiesto que ambos Gobiernos "están entregados al descontrol y a la desvergüenza".





No obstante, ante este "desgobierno", el líder socialista ha considerado prioritario salvar la vida de la auxiliar de enfermería Teresa Romero en vez de "culparla", garantizar la seguridad sanitaria de los españoles y proteger a los profesionales de la salud. "Estamos con Teresa, con su familia y con los profesionales de la sanidad pública", ha afirmado. Además de exigir al Gobierno del PP que sea "transparente" y facilite información necesaria ante la inquietud de los ciudadanos, ha reclamado ayudar a los países africanos azotados por la epidemia del ébola y aumentar las partidas de cooperación al desarrollo.