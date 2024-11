Diana Morant, secretaria general de los socialistas valencianos, ha reaccionado a la intervención de Carlos Mazón ante Les Corts Valencianes para explicar la gestión de la DANA, una tragedia que ha causado hasta el momento 216 muertos y 16 desaparecidos, exigiendo al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que destituya al president de la Generalitat. Además, ha asegurado que están dispuestos a apoyar a un sustituto "con capacidad técnica y experiencia de gestión" para solucionar la crisis que se vive en el provincia.

"Los valencianos y valencianas necesitan sentir que están protegidos. Que las personas que están frente a los instituciones no tienen mayor prioridad que su bienestar. Necesitamos rigor y confianza. Necesitamos a un Consell que dé respuesta a los anhelos de miles de valencianos y valencianas que lo han perdido todo. No puede continuar todo como si no hubiera pasado nada. Proponemos una solución a una crisis sin precedentes con la esperanza de que saldremos adelante como siempre lo hemos hecho", ha expresado.

Además, la 'socialista' ha planteado que una vez que se retome la normalidad en Valencia se convoquen elecciones autonómicas. Eso sí, Morant ha recalcado que "somos conscientes que nos toca sacar el lodo de los colegios y no sacar las urnas".

Por otro lado, ha tachado de acto de cobardía las palabras de Mazón para tratar de justificar la nefasta gestión de la DANA tanto antes como después de la misma: "Pensábamos que hoy Mazón iba a presentar su dimisión, a asumir su irresponsabilidad. Nos hemos encontrado con una huida hacia delante. Es un clamor popular, se tiene que marchar. La pregunta es cómo".

"La Comunitat Valenciana afronta una crisis de desconfianza sin precedentes. El pueblo valenciano necesita un presidente que no les mienta. Lo hemos visto en las últimas horas, alcaldes y alcaldesas atemorizados por un nuevo temporal y sin saber qué hacer con los colegios y carreteras", ha concluido.