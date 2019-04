Nuevas denuncias contra Jordi Pujol de PSOE, Ciutadans y UPyD por fraude fiscal

El Partido Socialista ha demandado a Jordi Pujol por fraude fiscal y blanqueo. Lo ha hecho ante la Fiscalía General del Estado. El secretario de Organización del PSOE, César Luena, anuncio la medida durante una entrevista en televisión.

Luena explicó que se trata de una decisión que ha adoptado después de ver la comparecencia de Pujol el pasado en el Parlament catalán.



El 'número dos' del PSOE calificó de "falta de respeto" la forma en la que Pujol se dirigió a los parlamentarios catalanes durante su comparecencia. En este sentido, dijo que después de estudiar sus palabras, los socialistas han decidido que "es lo que corresponde" ante "los indicios más que sobrados" de defraudación fiscal y blanqueo por parte del expresidente de la Generalitat.



Luena fue rotundo a la hora de censurar a Pujol por su intervención. "Me pareció una falta de respeto que se permita el lujo de echar la bronca a los parlamentarios catalanes", comentó antes de insistir en que Pujol "no puede irse de rositas". "Por mucho que haya sido, no puede irse de rositas riéndose del Parlamento", ha insistido.

César Luena, apostó por una comisión de investigación sobre el caso Pujol en el parlamento catalán y por que la Fiscalía "tome cartas en el asunto". Luena también manifestó que su partido quiere explicaciones y responsabilidades sobre el origen de "tanto dinero" acumulado por la familia de Jordi Pujol.