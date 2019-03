El PSOE se compromete a acabar con la ley del aborto del ministro Gallardón

Una ley del aborto más restrictiva que la de hace 30 años aniquila de un golpe los avances conseguidos por el derecho a decidir de las mujeres.

Con sólo dos supuestos, la nueva ley del aborto indigna a los socialistas, que denuncian que las mujeres vuelven a la clandestinidad.

La definen como la ley contra las mujeres, la ley de la misoginia, el machismo y la ideología ultra religiosa. Frente común de los socialistas contra la ley del aborto que el Gobierno ha puesto en marcha.

Purificacion Causapié, secretaria de Igualdad del PSOE, se mostraba tajante: "Sin duda está hecha al dictado de la extrema derecha, de lo más rancio de este país".

Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, opinaba que la ley del aborto obliga a las mujeres "a parir hijos con graves malformaciones y vamos a volver a ver esos aviones con mujeres".

La ley, que ya ha pasado por el último Consejo de Ministros del año, ha reducido a solo dos los supuestos por los que se puede abortar: que el embarazo sea fruto de una violación o que suponga un grave peligro en la salud de la madre.

Las deficiencias graves del feto, por sí solas, si no afectan a la progenitora, no permiten el aborto. Gallardon lo explicaba así: "la discapacidad o cualquier anomalía no puede ser objeto de disminución de protección del feto. Si esas anomalías incompatibles con la vida, causan un daño psicológico para la mujer, entramos en el supuesto"

En cualquier caso, dentro de los 2 supuestos, según el ministro, no habrá reproche penal para la mujer. Así lo afirmó el ministro Gallardón: "la mujer nunca es culpable en un aborto, la mujer siempre es víctima".

Sobre la ley del aborto, ha escrito y borrado después, este polémico tuit una diputada del PP: "para los creadores de mi bombo es mio, pregunta fácil: ¿cuál es la diferencia entre la maté porque era mía y lo aborté porque era mío?"

El Gobierno ha insistido en que esta ley no debe sorprender porque era una de sus promesas electorales y, según el presidente Rajoy sigue la línea de la que rigió con Felipe González en el Gobierno.

Por su parte, el presidente de Ciutadans, Albert Rivera, ha denunciado que la ley supone "un retroceso de más de 20 años" y ha afirmado que "El PP comete el mismo error que José Luis Rodríguez Zapatero: impulsar una reforma tan delicada sin consensos", porque "éste no es un debate de rojos y azules sino que hay muchos matices".

Rivera ha asegurado que su partido "está a favor de una ley clara que defina en qué supuestos excepcionales y en qué plazos queda despenalizado el aborto".