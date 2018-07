PSOE y Ciudadanos comienzan a caminar juntos

Sánchez sonriente en su primera reunión clave para la investidura, un encuentro con Rivera. El líder del PSOE busca la complicidad de Ciudadanos. En poco más de una hora han llegado al primer acuerdo. Rivera ha explicado que han establecido "priorizar el trabajo en paro y corrupción".



Empezarán pronto a negociar, sin embargo, Rivera afirma que para que salgan las cuentas habrá que contar con el PP: "No se puede avanzar sin que el PP participe de alguna forma".



El líder del PSOE sostiene que la reunión con Rivera ha ido bien y habla de "espacios comunes". Sánchez también se reunirá con Rajoy, aunque insiste en su negativa al PP: "Es fundamental que se regenere, me merece todo el respeto, me merecen todo el respeto sus votantes, pero debe estar en la oposición para regenerarse".



La baza ideal de los socialistas serían poner de acuerdo a Ciudadanos y Podemos. No obstante, Errejón ha dicho que se mantienen en su posición: "Cuando hacemos una propuesta, la hacemos hasta el final". En este contexto, la próxima cita de Sánchez es con Pablo Iglesias.