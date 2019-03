El PSOE apoya el voto secreto para que los populares críticos voten contra la ley del aborto

SE UTILIZA DE FORMA EXCEPCIONAL

La libertad de voto ya la ha solicitado la diputada popular Celia Villalobos. Un voto libre pero no secreto, imposible en las votaciones que aprueban o rechazan leyes. Sí es posible en la proposición no de ley que plantea el PSOE para que la Cámara rechace el texto de Gallardón. En Europa, los parlamentarios no utilizan el voto secreto porque se asumen la normalidad en las discrepancias.