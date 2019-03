El PSC niega tener responsabilidades en el caso de espionaje vinculado con Método 3

El PSC ha negado "haber participado o tener alguna responsabilidad" en el caso de espionaje político vinculado con la agencia de detectives Método 3, pero ha ofrecido "la máxima colaboración" a la juez que investiga el asunto.



Según ha confirmado en una rueda de prensa el secretario de organización del PSC, Esteve Terradas, agentes de la Policía Nacional han acudido a la sede central del PSC y han requisado el ordenador de la gerente, Lluïsa Bruguer, a la que han comunicado su imputación en el caso del espionaje político.



Terradas, que ha leído un comunicado oficial del PSC y después ha respondido a algunas preguntas de los periodistas, ha afirmado que su partido "actuará con la máxima transparencia y disponibilidad para colaborar con la administración de justicia" para aclarar el asunto.



Después de recordar que la juez había decretado hasta ahora el secreto del sumario, y que en consecuencia, el PSC "no es conocedor" del contenido de las diligencias judiciales, ha concretado que la Policía ha permanecido en la sede de la calle Nicaragua entre 45 a 50 minutos, y que en este tiempo ha recogido del despacho de la gerente su ordenador.



Según indican los socialistas catalanes, "ya hace meses que documentamos que el PSC no ha participado ni tiene ninguna responsabilidad" en el caso Método 3, "y que la única relación con empresas del grupo se ha limitado a trabajos de seguridad en locales utilizados por el partido y sus cargos electos".



El PSC también ha precisado en un comunicado que "hemos prestado y seguiremos prestando la máxima colaboración con la justicia porque somos los primeros interesados en el total y rápido esclarecimiento de estos hechos".



Esteve Terradas ha explicado en rueda de prensa que no ha hablado en las últimas horas con su predecesor en el cargo de secretario de organización del PSC, José Zaragoza, quien detentaba esta responsabilidad en el período en que se produjeron las escuchas del caso Método 3. Ha añadido, asimismo, que el PSC no pedirá responsabilidades a la gerente imputada "porque no es un cargo político".