María Díaz de la Cebosa, la antigua profesora de Luis Medina, confirma que medió entre el comisionista y Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid. Así lo ha indicado en su declaración ante el juez -en calidad de testigo- por el caso de las millonarias comisiones que Medina y su socio, Alberto Luceño, se embolsaron por la venta de material sanitario al Ayuntamiento en lo peor de la pandemia.

Según ha explicado ante el magistrado Adolfo Carretero, Díaz de la Cebosa es presidenta de la universidad privada CIS, de la que Medina fue alumno en el pasado, y este la llamó en el marzo de 2020 y le dijo que "tenía mercancía de material de mascarillas" y que estaba "buscando personas o cómo podía el llegar a poder ofrecer ese material" a la Comunidad o al Ayuntamiento de Madrid.

Además, ha confirmado que le pasó a Medina el teléfono de Carlos Martínez-Almeida: "Pensé que Carlos Martínez-Almeida podría tener información de cómo era el proceso para poder llegar al Ayuntamiento", ha indicado.

Ella misma llamó al primo del alcalde: "Llamé a Carlos Martínez-Almeida y le dije: 'Mira Carlos, tengo un antiguo alumno de la universidad que se llama Luis Medina que quiere ofrecer material de mascarillas'", ha relatado. Según su declaración, no le mencionó que Medina era un personaje conocido ni hijo del duque de Feria, y le preguntó por "el correo o lo que pueda ser" para que este pudiera hacer la oferta.

Carlos Martínez-Almeida, ha explicado, le indicó que le constaba que había un correo "donde pueden llegar todas las mercancías de forma urgente". A preguntas de la representación del Consistorio, ha confirmado que Almeida le dijo que tenía un contacto "genérico" del Ayuntamiento. A preguntas de la representación de Más Madrid, ha precisado que le autorizó a pasarle su móvil a Medina para enviarle a este el correo cuando lo tuviera.

Díaz de la Cebosa ha negado que Medina tenga una relación de amistad con Carlos Martínez-Almeida -al que describe como "una persona de principios"- y que ella le pidiera a este que hablara con su primo. Según su versión, posteriormente preguntó a Medina si había conseguido hablar con Carlos Martínez-Almeida: "Me dice: 'Sí, me ha enviado un correo, ya he escrito y estoy esperando que me contesten'", ha detallado.

De acuerdo con su testimonio, realizó esa mediación porque pensó que era "urgente" que Medina hiciera llegar la oferta de material sanitario, puesto que este le había trasladado que "era una mercancía que hoy podía estar y mañana no porque la compraba otro país". Según su testimonio, Medina le trasladó que quería "ayudar" y nunca le habló de su intención de hacer un negocio. "Cuando llegó el material, todos no nos lo creíamos", ha señalado.