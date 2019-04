El PP rectifica y Fernández Díaz no presidirá la Comisión de Exteriores tras las críticas

Aunque era la propuesta del PP, la presión de la oposición ha provocado que Jorge Fernández Díaz esté dispuesto a no ser el presidente de la Comisión de Exteriores, y deja claro que "si el grupo parlamentario me lo pide, yo estoy a su disposición porque no he pedido nada".

Lo hace después de que la oposición se haya opuesto a su nombramiento, algo que para Pablo Iglesias es la muestra de que "la presión de Podemos ha surtido su efecto". El líder de Podemos celebra que los socialistas hayan cambiado de opinión, y ahora sí se planteen presentar candidato alternativo.

Un giro del PSOE que para el PP demuestra quién marca el camino, y es que para Rafael Hernando "esto convierte directamente a Pablo Iglesias en la oposición". Además les recuerda que tenían un pacto con los socialitas y se reafirma en su propuesta de Fernández Díaz como primera opción.

Tanto el PSOE como Ciudadanos habían anunciado que votarían en blanco la candidatura de Fernández Díaz aunque tampoco apoyarían el candidato alternativo que había planteado Unidos Podemos, su portavoz de Exteriores, Pablo Bustinduy, lo que en la práctica no impediría que el exministro fuera presidente.

El presidente en funciones de la Comisión, Eduardo Madina, ha emplazado a los grupos a una futura reunión de la Mesa y Portavoces para fijar una nueva convocatoria para la elección de su presidente.