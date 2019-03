Posada explota en el Congreso: “Esperen a que termine y hagan exclamaciones, coño”

El portavoz adjunto del Grupo Popular, Rafael Hernando, mostraba en el Congreso su "respeto" por las víctimas del franquismo e insistía en que hace semanas se le atribuyeron unas declaraciones en torno a este colectivo que habían sido "arteramente manipuladas" por "la izquierda", pero el PSOE no ha dado crédito a sus explicaciones y le ha exigido que pida "perdón" a las familias de quienes "perdieron la vida por defender la democracia" española.



Durante la pregunta sobre memoria histórica que formuló al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el diputado socialista Luis Tudanca instó a su interlocutor a reprobar a Hernando por sus manifestaciones, pero no encontró respuesta.

'Hubo asociaciones que se inscribieron a raíz de que se conocieran las subvenciones'

Posteriormente, Rafael Hernando reiteró que, "20 días después" de haber participado en una tertulia, su intervención fue objeto de una "auténtica manipulación arteramente prefabricada por parte de la izquierda".



El dirigente del PP ha lamentado que, pese a sus aclaraciones, el PSOE y otros partidos de izquierda hayan insistido en atribuirle "manifestaciones que cuestionaban el dolor de las víctimas del franquismo".



"Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de mi voluntad", ha apuntado, antes de mencionar una sentencia del Tribunal Supremo que define como "delito calumnioso el atribuir manifestaciones no pronunciadas de forma artera y descontextualizada".



A continuación ha añadido que durante la tramitación de la Ley de Memoria Histórica de 2007, el PSOE e IU establecieron un límite para que sólo pudieran recibir subvenciones para la búsqueda de desparecidos las asociaciones que se hubieran constituido antes de junio de 2004.



"Por lo tanto hubo muchas asociaciones que se inscribieron con posterioridad a raíz de que se conociera que iba a haber subvenciones. Esto no lo hizo mi grupo, lo hicieron ustedes, por lo tanto, no me atribuyan a mí cosas que yo no he dicho para intentar faltar a la verdad".



Justo después ha mostrado su "respeto a las víctimas de la Guerra Civil y de las dictaduras", lo que ha soliviantado a la bancada socialista y ha llevado a Posada a intervenir: "Parece mentira que no puedan escuchar, esperen ustedes que a termine y luego hagan exclamaciones, coño", ha soltado el presidente del Congreso, pidiendo también brevedad a Hernando: "Termine ya porque esto no es un discurso".